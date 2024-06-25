"الصراع من أجل امرأة مرفوض" .. ثنائي إيطاليا يتحد رغم الإهانة الزوجية

زوجة زكانجي أهانت زميله، لكن لا مشكلة!

رغم أن العلاقات النسائية كثيرًا ما تسبب الانشقاقات في الصف الواحد إلا أن هذا لم يحدث في صفوف منتخب إيطاليا..

الحديث هنا عن الثنائي ماتيا زكاجني ونيكولو زانيولو، إذ أن الأول تزوج من صديقة الثاني "كيارا ناستي"؛ عارضة الأزياء"، والتي قامت بإهانة صديقها السابق علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل زواج زكاجني وناستي، كانت عارضة الأزياء على علاقة مع زانيولو قبل أن ينفصلا في أبريل 2021، وبعد فترة وجيزة بدأت بمواعدة الأول بل أنجبا طفلهما في عام 2022 وتزوجا عام 2023، ما جعل منهما مادة دسمة للدراما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه العلاقة أصبحت سيئة السمعة، حتى أن الجمهور شكك في نسب ابنهما، وزعم البعض أنه نجل زانيولو في الأساس، وتحديدًا جمهور روما بعد الفوز أمام لاتسيو في الدوري الأوروبي 2022، لكن عارضة الأزياء علقت وقتها عبر حسابها على "إنستجرام" فكتبت: "مع هذا الجمبري، لم أعرف كيفية إنجاب طفل، أنتم سيئون حقًا!".

إهانة زانيولو وتشبيهه بـ"الجمبري" جلبت الانتقادات لناستي حتى اضطرت وقتها لإغلاق التعليقات أمام الجماهير.

لكن كل هذا الصراع لم يأخذ حيزًا في تفكير نجمي إيطاليا، فالثنائي تعامل باحترافية كبيرة داخل معسكر المنتخب، وشاركا في التعادل بنوفمبر الماضي أمام أوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ويستعد للمشاركة أمام سويسرا في 29 من يونيو المقبل، ضمن دور الـ16 من البطولة القارية.