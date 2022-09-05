الصدمة والرعب .. الكشف عن الحد الأدنى لغياب مارتينيز عن النصر

اللاعب يُعاني من مرض في القلب

كشف الدكتور أحمد الدخيل أخصائي الطب الرياضي عن إمكانية عودة جونزالو مارتينز نجم النصر للملاعب من جديد، وذلك بعد الكشف عن معاناته من مرض في القلب.

الأيام الأخيرة لا تبدو الأفضل لعشاق العالمي، إذ تعرض فريقهم لخسارة أمام التعاون بهدف دون رد، ويغيب عندهم عدد كبير من اللاعبين للإصابة أبرزهم جلال الدين ماشاريبوف وعلي لاجامي وعبد الفتاح عسيري بجانب مارتينيز.

مما يُعاني مارتينيز بالتحديد؟

التقارير الصحفية المتابعة كانت قد أشارت لمعاناة اللاعب من التهاب في غشاء التامور، وهو ما منعه من لعب أول مباراتين للنصر في دوري روشن السعودي.

وبعد القيل والقال عن الأمر، حسم بيتي الجدل بنفسه وأكد إصابته بالمرض، لكن مع تشديده على أن الأمر بسيط ولا يدعو للقلق.

إذ كتب عبر إنستجرام "سأعود قريبًا للملاعب لأقدم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب غشاء التامور وهو مرض بحاجة لعلاج ولا أكثر من ذلك".

التهاب التامور هو تورم وتهيج يُصيب الغشاء الرقيق المحيط بالقلب، وعادة ما يُسبب التهابه ألمًا حادًا في الصدر.

حالات التهاب التامور عادة ما تكون خفيفة ولا تحتاج إلى علاج بل تشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأشد تناول بعض الأدوية، ويتم اللجوء للجراحة في بعض الحالات النادرة.

Shahid

متى يعود بيتي للعب مع النصر؟

الدخيل أكد خلال حديثه لقنوات شركة الرياضة السعودية أن بيتي يستطيع التعافي تمامًا من التهاب غشاب التامور والعودة إلى اللعب مع فريقه، لكن الأمر مرتبط بتلقيه العلاج المناسب وإعادة تقييم حالته من جديد.

الطبيب المختص صدم جماهير النصر حين أوضح أن الحد الأدنى لغياب اللاعب عن مباريات النصر هو 3 أشهر، مما يعني أن عودته للعب لن تكون سوى في العام الجديد 2023.

إذ قال "بيتي لا يُعاني من مرض في القلب بل التهاب في الغشاء المحيط بعضلة القلب، قد يكون السبب فيروس كورونا أو الإنفلونزا، هي حالة قابلة للعلاج خلال 3 أشهر وقد يعود بعدها اللاعب للعب لكن بعد خضوعه لتقييم جديد من الطبيب المختص ومع بعض التدريبات".

أتم "بيتي في عامه الـ29 فقط وفرصه للعودة موجودة بالطبع، يجب إعادة تقييمه بعد 3 أشهر من طبيب القلب ومن ثم بحث إمكانية عودته للعب من عدمها".

يُشار إلى أن بيتي غاب عن النصف الأول من الموسم الماضي ولم يُسجل في قائمة النصر المحلية لإصابته في ركبته.