الصدفة تقود ريال مدريد لحسم صفقة رونالدو الجديد قبل ثنائي مانشستر!

على النقيض مما تردد في الساعات القليلة الماضية، عن رفض بنفيكا أول العروض الرسمية التي تقدم بها ريال مدريد لشراء عقد المهاجم اليافع جواو فيليكس، ذكرت بعض الصحف البريطانية، أن الصفقة تُطبخ الآن على نار هادئة تمهيدًا للإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وكشفت الصحف المدريدية صباح الاثنين، أن النادي البرتغالي أعطى ظهره لعرض الميرينجي، من أجل ضم المهاجم المُلقب برونالدو الجديد، وقيل إن قيمة العرض بلغت حوالي 80 مليون يورو، لكن إدارة بنفيكا، اشترطت حوالي 120 مليون بخلاف المتغيرات.

لكن في آخر ساعات اليوم، جاء التحديث من صحيفة "اكسبريس"، التي نشرت تقريرًا بعنوان تقلص فرص عملاقي مانشستر يونايتد والسيتي للتوقيع مع الموهوب البرتغالي، وذلك لتغير موقف ناديه في مفاوضاته مع اللوس بلانكوس، نظرًا لحاجة بنفيكا لحارس مرمى.

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(📽: IG/b.hisham5) pic.twitter.com/Po7K9aInja — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 3, 2019

وقالت الصحيفة البريطانية، إن إدارة الريال ستستغل حاجة النادي البرتغالي لخدمات الكوستاريكي كيلور نافاس، وبناء عليه، ستوافق على إرساله إلى ملعب "الضوء"، كجزء من صفقة جواو، بجانب الـ80 مليون، وهي الصدفة التي قد يُعّجل بإتمام الصفقة في غضون أيام وربما ساعات، حال وافق حارس الثلاثية الأوروبية على عرض بطل البرتغال.

الجدير بالذكر أن جواو فيليكس خطف الأضواء بشدة هذا الموسم، بعد ظهوره بمستوى مبشرة مع فريقه في أول موسم له مع الكبار، الذي خرج منه بـ20 هدفًا من مشاركته في 43 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 15 هدفًا على مستوى الدوري، الأمر الذي جعل أندية كبرى تراقبه عن كثب، منهم على سبيل المثال يوفنتوس، باريس سان جيرمان، بخلاف عملاقي عاصمة إنجلترا الثانية والملكي.