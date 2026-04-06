تركز الصحافة البرتغالية صباح يوم الاثنين على نادي بورتو وفرانشيسكو فاريولي. فقد شهد متصدر الدوري البرتغالي (بريميرا ليغا) نهاية مباراة مضطربة للغاية مساء السبت.

استقبل رجال فاريولي في ملعبهم فريق فاماليكاو، صاحب المركز الخامس في الدوري. وعند النتيجة 1-1 في الدقيقة 90، سجل سيكو فوفانا هدفاً رائعاً ليجعل النتيجة 2-1.

انطلق فاريولي في حالة من النشوة والجنون عبر الملعب للاحتفال بالهدف الذي بدا أنه سيحسم المباراة. لكن في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن فاماليكاو من تعديل النتيجة لتصبح 2-2.

لذلك، تكتب وسائل الإعلام الوطنية يوم الاثنين بكثرة عن المدرب الإيطالي المتحمس. وينظر الكثيرون إلى الموسم الماضي بعين الريبة، عندما أهدر فاريولي مع أياكس تقدمًا كبيرًا في صدارة الدوري لصالح بي إس في.

"سبورتينغ وبنفيكا يمكنهما أن يحلما من جديد: هل سيصبح فاريولي... فاريولي مرة أخرى؟"، هذا ما جاء في عنوان صحيفة "أ بولا". "المباراة على أرضنا ضد فاماليكاو، التي انتهت بالتعادل، تثير من جديد صراع اللقب وتعيد إحياء الصدمة التي تعرض لها المدرب الإيطالي. مع وجود سبورتينغ (وبنفيكا) في الكمين، يهدد سيناريو أياكس بالتكرار."

الفارق مع الفريق ذي القمصان الخضراء والبيضاء هو خمس نقاط، لكن سبورتينغ لا يزال لديه مباراة مؤجلة. "تحولت البطولة البرتغالية من مسيرة انتصارات إلى فيلم إثارة نفسي بنهاية غير مؤكدة."

"في قلب هذه العاصفة يقف فاريولي. إنه يرى ماضيه الآن وكأنه فيلم رعب يُعرض أمامه. من المستحيل ألا تفكر في المأساة اليونانية التي عاشها الموسم الماضي في أمستردام."

"التاريخ يعيد نفسه الآن، كما يقول الساخرون؛ ويخشى مشجعو بورتو الآن أن فاريولي على وشك أن... يصبح فاريولي مرة أخرى. لم يعد هناك مجال للخطأ والجدول الزمني لا يرحم." كما تشير صحيفة ريكورد إلى "شبح انهيار فريق أياكس بقيادة فاريولي الذي يخيم على الملعب".