الصحافة الرومانية تُشيد بعبدالله المعيوف بعد التسجيل في الرائد

لمعيوف قام بدور البطولة مع الهلال، حيث نجح في التصدي لركلة جزاء وتسجيل أخرى

سلطت الصحافة الرومانية الضوء على الدور الذي لعبه الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال السعودي في فوز فريقه على نادي الرائد

ويأتي الاهتمام الروماني بأخبار مباريات الهلال لمتابعة أخبار المدير الفني الممُيز رازفان لوشيسكو المدير الفني للموج الأزرق.

وسجل المعيوف هدفًا في فوز الزعيم على الرائد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بنتيجة 3\1 للهلال.

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وقالت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية أن المعيوف قام بدور البطولة مع الهلال، حيث نجح في التصدي لركلة جزاء وتسجيل أخرى ليساهم في فوز فريقه.

الصحيفة أضافت أن فوز الهلال ساهم في مواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق النصر حامل اللقب الذي يحتل حاليًا المركز الثاني.

مباراة الفريقين شهدت إثارة كبيرة، بدأت في الدقيقة 6 حيث افتتح التسجيل كارلوس إدواردو في شباك الرائد وفي الدقيقة 42 أحرز بافتيمبي جوميس هدف التقدم الثاني للهلال من ركلة جزاء.

واختتم الحارس المتألق عبدالله المعيوف الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثالث للهلال بينما سجل الرائد هدفًا وحيدًا.