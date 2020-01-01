الصحافة البرازيلية : كاريلي يقود الاتحاد لتحقيق فوز غير عادي

كاريلي ساهم بنجاح في قيادة نادي الاتحاد لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب الشباب

سلطت الصحافة البرازيلية الضوء على الفوز الأول لنادي اتحاد جدة السعودي تحت قيادة المدير الفني فابيو كاريلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي جاء على حساب نادي الشباب.

صحيفة " uol" قالت أن كاريلي ساهم بنجاح في قيادة نادي الاتحاد لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب الشباب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقالت الصحيفة أن هذا الفوز لا يُعد انتصارًا عاديًا خاصة وإنه جاء أمام فريق كبير، وفي ثاني مباراة رسمية للمدير الفني الذي يقود العميد في ظروف صعبة.

المزيد من الفرق

ونقلت الصحيفة البرازيلية إعجاب كاريلي بجماهير الاتحاد التي لا تتأخر عن دعم الفريق وكان لها دورًا كبيرًا في الظهور بشكل جيد على أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى الصعوبات التي تواجه كاريلي مع الاتحاد ونشرت تصريحاته التي قال فيها : "عندما قبلت بعرض تدريب الفريق كنت على علم بوجود صعوبات لكنني قبلت بالعرض بسبب أنني أعرف أن الاتحاد نادٍ عظيم، ويملك لاعبين مميزين، ويجب علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة لتحقيق تطلعات عشاق الفريق".

وعن طريقة لعبه نقلت الصحيفة : "لعبت بتكتيك الاستحواذ على الكرة والسيطرة على وسط الملعب، إضافة إلى أن التركيز على الجانب الذهني والنفسي للاعبين كان له دور كبير في إعادة الحماس ورغبة الفوز لدى الجميع".

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بمجموع 21 نقطة، مما يؤكد على صعوبة المواجهات المُقبلة للعميد.