الصبحان وشقيقه يتلاسنان بسبب الهلال: تقصد أحدث نادٍ تأسس بالمملكة!

تسبب الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، في حالة من الجدل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بسبب تغريدة عن ناديي الهلال والاتحاد.

قبل أيام التقى الفريقان، على ملعب الملز، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة انتهت بفوز الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، لكن لا يزال الفارق بين الثنائي في جدول الترتيب 11 نقطة إلا أن للهلال مباراتين مؤجلتين.

كيف تسبب الصبحان في حالة من الجدل؟

ملك التوقعات تحدث عن مسلمات كرة القدم السعودية من وجهة نظره، مؤكدًا أن الهلال النادي الأكبر، والاتحاد الأكثر شعبية، وهنا اختلف معه الكثيرون.

الصبحان، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثلاث مسلمات لدي في كرة القدم السعودية: 1- الهلال أكبر نادي في السعودية، 2- الاتحاد أكثر شعبية جماهيرية، 3- جميع جماهير الأندية تكره الهلال والسبب الله منعم عليه بالبطولات".

ومع اختلاف الكثيرين معه، حول النادي الأكثر شعبية، والذي كان منهم الإعلامي صالح الحناكي، الذي علق: "شعبية الهلال ما تقارن بنادي آخر، هذه ليس فيها توقعات"، اضطر الصبحان للتوضيح..

"أتكلم من ناحية الحضور الجماهيري، الاتحاد بكفة والبقية بكفة، لا مقارنة، كلامي واضح".

أتكلم من ناحيه الحضور الجماهيري الاتحاد بكفه والبقيه بكفه لامقارنه كلامي واضح — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) March 15, 2022

واستقر الصبحان في الأخير على طرح استفتاء أمام الجماهير لحسم الأمر، فكتب: "تصويتكم والله ثم والله أني راح اعتمده في حياتي من النادي الأكثر جماهيرية؟!!!، الهلال (زعيم آسيا)، النصر (العالمي)، الاتحاد (نمور آسيا)، والأهلي (قلعة الكؤوس)".

لكن شقيق ملك التوقعات، عبد الله الصبحان، كان اعتراضه على أمر مختلف تمامًا، إذ يرى أن الهلال ليس النادي الأكبر في المملكة.

عبد الله علق ساخرًا: "الهلال أكبر نادي بالمملكة ههههههههههههههههه قصدم يابو اذان أحدث نادي تأسس بين الكبار".

الله اكبر نادي بالمملكه ههههههههههههههههههه قصدك يابو اذان احدث نادي تأسسس بين الكبار — عبدالله الصبحان (@alsob7an10) March 15, 2022

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