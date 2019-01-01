الصاعد تامي أبراهام يواصل التألق وتحطيم الأرقام في بداية العام الجديد
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واصل لاعب أستون فيلا تامي أبراهام ونجم تشيلسي السابق التألق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" مع بداية العام 2019.
وسجل أبراهام هدفًا في شباك كوينز بارك رينجرز في المباراة التي جمعت فريقه أستون فيلا بكوينز بارك ضمن منافسات التشامبيونشيب.
وبهذا الهدف يكون أبراهام قد وصل إلى 8 أهداف على ملعب الفيلا بارك منذ بداية الموسم الحالي، وذلك في عشر مشاركات له على هذا الملعب.
ولم يكتفِ أبراهام بذلك، حيث سجل 12 هدفًا في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل بهذا العدد من الأهداف المركز الثاني على سلم الهدافين.
وكان أبراهام قد انضم إلى أستون فيلا قبل بداية هذا الموسم، وخلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حين تعاقد معه أستون فيلا قادمًا من تشيلسي.