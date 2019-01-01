الصاعد تامي أبراهام يواصل التألق وتحطيم الأرقام في بداية العام الجديد

تامي أبراهام يسجل هدفه الثامن في الفيلا بارك هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل لاعب أستون فيلا تامي أبراهام ونجم تشيلسي السابق التألق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" مع بداية العام 2019. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وسجل أبراهام هدفًا في شباك كوينز بارك رينجرز في المباراة التي جمعت فريقه أستون فيلا بكوينز بارك ضمن منافسات التشامبيونشيب.

وبهذا الهدف يكون أبراهام قد وصل إلى 8 أهداف على ملعب الفيلا بارك منذ بداية الموسم الحالي، وذلك في عشر مشاركات له على هذا الملعب.

ولم يكتفِ أبراهام بذلك، حيث سجل 12 هدفًا في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل بهذا العدد من الأهداف المركز الثاني على سلم الهدافين.

وكان أبراهام قد انضم إلى أستون فيلا قبل بداية هذا الموسم، وخلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حين تعاقد معه أستون فيلا قادمًا من تشيلسي.