الصائغ بعد فوز الأهلي: حان وقت النصر

الأهلي يضرب موعدًا قويًا أمام النصر

علق أحمد الصائغ رئيس أهلي جدة السعودي على التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الوحدة بفوز صعب اليوم السبت ضمن ربع النهائي.

الأهلي حقق الفوز على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الوحدة مساء اليوم.

وشارك الصائغ رئيس الأهلي الجماهير الفوز مع جماهير الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكتابة تغريدة عبر "تويتر" عقب انتهاء اللقاء.

وقال الصائغ: " حانت ساعة النصر، موعدنا أغلى الكؤوس"، في رسالة ضمنية بمواجهة النصر في نصف النهائي وأيضًا المنافسة على الكأس.

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ويواجه الأهلي نظيره النصر يوم 15 مارس الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في النصف النهائي الأول في الموسم الحالي من كأس الملك.

الأهلي ظهر بشكل مميز خلال اللقاء خاصًة اللاعب المنضم حديثًا مارين الذي أحرز الهدف الثاني الذي خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.