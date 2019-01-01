الشيخ يتلقى عروضًا محلية للرحيل عن الأهلي.. واللاعب يؤجل حسم مصيره

الشيخ يقترب من الرحيل نهائيًا عن الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أحمد الشيخ مهاجم الأهلي سيحسم موقفه من الرحيل أو البقاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتلقى الشيخ لأكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلي بشكل نهائي ولكنه لم يرد بشكل نهائي على الأندية التي تقدمت لضمه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أحمد الشيخ رفض أن يحسم موقفه في الوقت الحالي مع الأهلي لحين عقد جلسة مع المسئولين.

وأشارت التقارير أن أحمد الشيخ تلقى أكثر من عرض محلي خلال الأيام الأخيرة من أجل الانتقال إليه بشكل نهائي على رأسهم مصر للمقاصة.

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ولم يشارك الشيخ مع الأهلي طوال الموسم الحالي بشكل مستمر بسبب فني يعود لعدم اقتناع الأوروجوياني مارتن لاسارتي بإمكانياته.