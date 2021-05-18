الشيخ منصور يمول رحلات جماهير مانشستر سيتي لحضور نهائي الأبطال

لحظة تاريخية للنادي الإنجليزي

قرر الشيخ منصور بن زايد مالك مانشستر سيتي، تمويل رحلة سفر المشجعين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سيتي يستعد لمواجهة نظيره الإنجليزي تشيلسي يوم 29 مارس الجاري على ملعب دراجاو معقل نادي بورتو البرتغالي.

الاتحاد الأوروبي قرر نقل المباراة إلى هذا الملعب بدلًا من مدينة إسطنبول التركية، بسبب ظروف فيروس كورونا، ولتسهيل حضور الجمهور من الفريقين.

ماذا قال الشيخ منصور عن نهائي دوري الأبطال؟

مانشستر سيتي قال في بيان رسمي:"النادي يعلن أن سمو الشيخ منصور سيمول تكاليف الرحلة الرسمية للنادي في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري".

وأضاف:"سيتسفيد الآلاف من أنصار سيتي من هذه المبادرة المصممة لتخفيف الضغط المالي على المشجعين الذي واجهوا وما زالوا يواجهون ظروفًا صعبة بسبب فيروس كورونا".

وتابع:"إدراكًا من الشيخ منصور لتكاليف السفر وتأثير هذا الوباء، قرر إزالة العائق المالي تمامًا أمام المشجعين الذين سيحضرون للنهائي".

واختتم البيان:"الفريق مر بموسم رائع تحت قيادة بيب جوارديولا، ووصولهم إلى نهائي دوري الأبطال بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية حقيقية للنادي، لذلك من المهم توفير أفضل الظروف الممكنة للمشجعين لحضور هذه المباراة".

كيف وصل سيتي إلى نهائي الأبطال؟

الفريق تعرض لخيبة أمل بالخروج أمام ليون الفرنسي في ربع نهائي الموسم الماضي، ليحظى ببداية ناجحة خلال هذا الموسم.

حامل لقب البريميرليج احتل صدارة المجموعة الثالثة متقدمًا على بورتو بخمسة انتصارات وتعادل، وتخطى بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ16.

وفي ربع النهائي لعب الفريق ضد بوروسيا دورتموند وتخطاه بصعوبة، قبل المواجهة الأقوى ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

سيتي نجح في الفوز على باريس 2/1 في ملعب حديقة الأمراء بالذهاب، قبل التغلب على النادي الفرنسي 2/0 بالعودة بفضل ثنائية الجزائري رياض محرز.

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