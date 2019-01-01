الشهري ينهي المرحلة الأولى من العلاج وتحديد موعد عودته للنصر

يحيي الشهري نجم فريق النصر يتخطى المرحلة الأولى من علاج كتفه ويعود للتدربيات البدنية، والجهاز الطبي يحدد موعد عودته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أنهى النجم يحيي الشهري لاعب فريق النصر المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي الخاص بالإصابة التي تعرض لها في الكتف قبل شهرين.

جاء هذا عقب أن اجرى الشهري فحوصات طبية جديدة كشفت عن تحسن كبير في الكتف من العملية الجراحية التي كان قد خضع لها في يونيو الماضي.

وحصل اللاعب على الضوء الأخضر للعودة للتدريبات البدنية بشكل منفرد مع الفريق ولمدة أسبوعين يتم اختباره بعدهم تمهيدًا للانضمام للتدريبات الجماعية.

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وسيكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات بداية من الجولة الثانية أو الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة الوحدة الإماراتي خلال مباراة الإياب من دور الـ ١٦ ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت مواجهة الذهاب منها بالتعادل بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن فريق النصر كان قد حقق الفوز وديًا مساء الأمس على المجزل بهدف نظيف سجله اللاعب خالد الغوينم استعدادًا للمباراة.