"الشهري مثل ميسي .. برحيلهما تنتهي متعة كرة القدم"

هل بالفعل الشهري يمتلك موهبة مثل ميسي؟

يرى الإعلامي محمد الدويش، أن موهبة يحيى الشهري وعدد من نجوم كرة القدم السعودية، لا تقل عن موهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

يحيى الشهري أصبح حاليًا لاعبًا حرًا، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي النصر، حيث يدرس حاليًا العروض التي وصلت له، من أجل اختيار الأفضل بينهم.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن اقتراب اعتزال عدد من النجوم، ووصف هذا الأمر بانتهاء المتعة معهم.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "يرحلون فترحل نكهة كرة القدم معهم (البن والهيل والزعفران والسكري) .. الشلهوب والفريدي والشهري وميسي اقترب، كرة القدم تنتحر يا رجالة".

جاءت تلك التغريدة في إشارة من الدويش بأن كرة موهبة يحيى الشهري ومحمد الشلهوب وأحمد الفريدي، لا تقل عن موهبة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يرحلون فترحل نكهة كرة القدم معهم ( البن والهيل والزعفران والسكري ) .. الشلهوب .. الفريدي .. الشهري .. #ميسي يكاد .. كرة القدم تنتحر يارجاله ! #يحيى_الشهري — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 6, 2021

وتلقى الشهري 4 عروض من أندية بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك من الأهلي والشباب والاتحاد والاتفاق، ويدرس حاليًا العروض المقدمة من أجل اختيار الأفضل، لاستكمال مسيرته بالملاعب.