الشهري: في مواجهتهما معًا .. فالفيردي لم يتفوق فنيًا على النجعي

الفارق بين اللاعبين في شيء واحد فقط

أكد سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي أن الفوارق بين اللاعبين السعوديين ونظرائهم في أوروبا ليست في الجوانب الفنية بل البدنية والقدرة على اللعب بنسق عالٍ طوال الـ90 دقيقة.

وأوضح المدرب السعودي خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أن اللاعب السعودي يستطيع تقديم أداء قوي حتى الدقيقة الـ60 تقريبًا، ثم يبدأ مستواه بالهبوط نظرًا لتراجعه بدنيًا.

ودلل الشهري على ذلك بالمقارنة بين سامي النجعي، لاعب وسط النصر والمنتخب السعودي الأول، وفيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد ومنتخب أوروجواي، قائلًا "أوروبا اللعب فيها لا يتوقف أبدًا، فيما لدينا في الدوري السعودي نجد اللاعبون يُطالبون بتهدئة اللعب، هذا المصطلح ليس موجودًا هناك بل النسق سريع وقوي طوال الـ90 دقيقة".

أضاف "اللاعب السعودي قادر على المنافسة في هذا المستوى العالي لمدة 60 دقيقة ومن ثم يبدأ بالتراجع، وأكبر دليل أننا استطعنا مواجهة أوروجواي جيدًا في مباراة كأس العالم للشباب 2017 حتى الدقيقة الـ75 وبعدها بدأنا بالتراجع تأثرًا بالجوانب البدنية، فالفيردي لاعب ريال مدريد كان موجودًا معهم ولم يتفوق على سامي النجعي فنيًا أبدًا، الفارق بين اللاعبين كان فقط في الجانب البدني والقدرة على اللعب لمدة 90 دقيقة بنفس معدل الجري والتركيز".

يُشار إلى أن منتخب السعودية تحت 20 عامًا كان قد قدم عروضًا جيدة في كأس العالم لنفس الفئة العمرية عام 2017، إذ استطاع الوصول لدور الـ16 قبل الخسارة أمام أوروجواي بهدف نظيف.