الشهري: سنقدم كل ما لدينا أمام اليابان

الشهري يعد الجماهير السعودية بتحقيق نتيجة جيدة أمام اليابان ويعترف بالأخطاء أمام قطر

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث يحيى الشهري، لاعب المنتخب السعودي عن مواجهة اليابان في دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية وإمكانية تحقيق الفوز.

ويواجه الأخضر السعودي نظيره الياباني في دور الـ16، مساء الغد الإثنين على ملعب "نادي الشارقة"، ضمن منافسات كأس آسيا.

وقال الشهري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمواجهة اليابان جيدًا، وقمنا بالتجهيز لها جيدًا، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية نفرج بها الجماهير السعودية". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وأضاف: "نحن ضمن الأفضل بين منتخبات القارة الآسيوية، وسيكون هناك حساب من تجاه المنتخب الياباني تجاههنا وسيكنوا لنا الاحترام".

وتابع الشهري تصريحاته: "سنقدم كل ما لدينا حتى نحقق طموحنا بالتتويج بالبطولة، ونعترف بارتكابنا أخطاء في مواجهة قطر كلفتنا الهزيمة".

إقرأ أيضًا - نجم منتخب الإمارات يتحدث عن مواجهة قيرغزستان

وطالب لاعب وسط المنتخب السعودي الجماهير بالدعم القوي في مباراة صعبة امام اليابان للمرور إلى دور الـ8 بالبطولة.