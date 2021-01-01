الشناوي والشحات يثنيان على قدرات قطر التنظيمية في مونديال الأندية

إشادات بما قدمته قطر في مونديال الأندية وهذه المرة من نجوم الأهلي

عبر نجما النادي الأهلي المصري حسين الشحات ومحمد الشناوي عن إعجابهما الكبير بقدرات دولة قطر التنظيمية خلال بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

وجاء ذلك قبل مشاركة فريقهما الليلة في الموقعة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في مواجهة الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأثنى نجما الفريق على ما شهداه من تنظيم متميز خلال البطولة مؤكدين على أن الجماهير ستكون على موعد مع نسخة متميزة من المونديال بعد أقل من عامين في 2022 .

ووصف حسين الشحات صاحب هدف الفوز للأهلي على الدحيل، مستوى التنظيم الذي شهده خلال مونديال الأندية العالمي، بداية بمرافق التدريب ومرورًا باستادي البطولة اللذان شيدا وفق أعلى المعايير.

وأكد الشحات أن دولة قطر تقوم بعمل رائع يحق للعرب جميعًا أن يفخروا به، كما أعرب جناح الأهلي المصري عن أمنياته بأن تستضيف دولة قطر نسخة مذهلة من البطولة متمنية للبلاد التوفيق في مساعيها وأن يتمكن المنتخب المصري من التأهل والمشاركة بين صفوفه في مونديال 2022 .

وعن توقعاته حیال تجربة الجماهير خلال مونديال قطر 2022، قال الشحات إنه متيقن أن الجماهير ستستمتع بوقتها خلال المونديال، معربًا عن أمله بزوال جائحة كورونا ورؤية الاستادات ممتلئة عن آخرها، وأن تستمتع الجماهير بتلك الأجواء.

ومدح الشحات ما شهده من تشجيع حماسي من جماهير النادي الأهلي في قطر، الذين ساندوا المارد الأحمر، ووصفهم بالقوة المحفزة في الفوز بمباراة الدحيل على استاد المدينة التعليمية.

وتابع بقوله إن الأهلي يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم، وأنه كان سعيدًا باللعب بحضور الجماهير في قطر مضيفًا أنه يعشق تلك الأجواء الحماسية، وأن الجماهير ستواصل مؤازرة الفريق حتى نهاية البطولة

من جهته قال عملاق حراسة المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي، إن لاعبي الأهلي قد تعايشوا بسلاسة مع الإجراءات الصحية وبروتوكولات السلامة الصارمة المطبقة خلال البطولة والتي تهدف إلى حماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الشناوي إنه ورغم تواجد الفريق بالكامل داخل القاعة الطبية إلا أن الأجواء طيبة للغاية، وأكد على التزام كافة أعضاء البعثة والفريق بالضوابط الموضوعة، متوجهًا بالشكر لمنظمي البطولة على ما شهده من مستوى احترافي تنظيمي

وتابع الشناوي حديثه وقال إن الفريق يتفهم بالكامل الظروف التي يتواجدون فيها، وأنه على الفريق التحلي بالعزم والإصرار خلال البطولة نظرا لأهميتها، ووصف الأجواء بأنها تسير على ما يرام من حيث تميز مقار الإقامة والفنادق والاستادات عالمية المستوى، مؤكدًا على سعادة أعضاء الفريق بما لمسوه حتى الآن

وعن البطولة وكونها إحدى مراحل الاستعداد لاستضافة مونديال قطر 2022، يرى الشناوي أنها جاءت بمثابة أفضل استعداد لهذا الحدث الضخم، ووصف الشناوي تحضيرات بطولة كأس العالم 2022 واستاداتها بأنها عالمية المستوى مشيدة بمستوى التنظيم معربًا عن ثقته الكبيرة في أن الجماهير ستكون على موعد مع المتعة الخالصة خلال المونديال.

وأعرب حارس عرين الأهلي في ختام حديثه عن مدى إعجابه بتقارب المسافات بين استادات البطولة، وقال إن التنقل بين الاستادات سهل نسبيًا، وأنه قد لمس أن الأمور تسير بسلاسة ويسر منذ المباراة الأولى للفريق، وأن مونديال 2022 سيكون استثنائيًا وخاصة للجماهير والتي ستستمتع بكل ما ستقدمه قطر خلال البطولة.

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى له في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء، ليتأهل للدور نصف النهائي ملاقيًا بطل أوروبا بايرن ميونخ الذي فاز بمونديال الأندية عام 2013.