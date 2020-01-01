الشناوي: من تربى بالأهلي لا يمكن أن يضحى به من أجل المال

حارس الأهلي يتحدث عن تأجيل مواجهة الوداد المغربي.

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن تلقيه عرضًا مغريًا للغاية بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المصري بكأس العالم 2018 في روسيا، ولكنه رفض من أجل البقاء داخل القلعة الحمراء.

محمد الشناوي قدم أداء مذهل خلال مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث حصل على جائزة رجل المباراة الأولى أمام أوروجواي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

الشناوي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "من تربى داخل جدران النادي الأهلي، لا يمكن أن يضحي به مهما كانت المغريات والمبالغ المالية المعروضة عليه".

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حارس الأهلي تابع: "حلمي كان أن أمر بجانب النادي الأهلي، وهو السبب وراء شهرتي، ولن أرحل إلا عن طريقه، وإذا رحلت سيكون للاحتراف فقط، وأريد أن أنهي مسيرتي داخل جدرانه".

وواصل: "لا توجد أي مشاكل داخل غرف الملابس بين لاعبي الأهلي، والعلاقة قوية جدًا بين الجميع سواء داخل أو خارج الملعب، وتركيزنا على المباريات المتبقية".

حارس الأهلي أردف: "علاقتي بمحمود جنش حارس الزمالك وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي جيدة للغاية، وأتوصل بين الحين والآخر مع محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض".

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وتحدث الشناوي عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قال: "سلامة لاعبي الوداد تهمنا وهي أهم من مكسب أي مباراة، والبطولة قريبة منا هذه المرة وهي هدفنا".

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تشير بعض التقارير إلى أن هناك اتجاه قوي لتأجيل مباريات البطولة القارية، بسبب الوضع الصحي غير المستقر بالمغرب، لتفشي فيروس كورونا.