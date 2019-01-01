الشناوي: جمهور الأهلي يستحق الفرحة واللقب

تصريحات حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي عقب تتويج الأهلي بالدوري

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قال حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي إن التتويج بلقب الدوري يعد هدية اللاعبين للجماهيرالتي تستحق الفرحة بعد وقوفها مع الفريق طوال الموسم الصعب.

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال محمد الشناوي إن البطولة كانت مهمة بعد منافسة صعبة على مدار الموسم، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في النهاية.

وأضاف: "روح الفانلة الحمراء كانت حاضرة قالت كلمتها في النهاية، في وقت كانت فيه جماهير الأهلي متحمسة للفرحة التي تستحقها بعدما تكبدت العناء معنا"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.