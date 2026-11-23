لم يكن النجم الجزائري رياض محرز بحاجة إلى تقديم أفضل مستوياته الفنية كي يفسد ليلة فريقه السابق الأهلي السعودي، خلال المواجهة المثيرة التي شهدت قلب الشمال القطري للطاولة وتحويل تأخره بهدفين دون رد إلى تقدم بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد البيت.

فرغم ظهوره الباهت طوال ساعة كاملة من اللعب، نجح قائد محاربي الصحراء في إشعال فتيل العودة خلال 11 دقيقة فقط قبل أن يكمل أليكس كويادو الانتفاضة بالهدف الثالث، ليؤكد محرز تخصصه الجديد في إزعاج أندية دوري روشن بعد تألقه اللافت أمام الهلال.

من أحضان ما قبل الصافرة إلى مناوشات الملعب

بدأت ليلة استاد البيت بمشهد إنساني دافئ، حيث حرص رياض محرز قبل انطلاق المباراة على مصافحة زملائه السابقين في الأهلي وتبادل الابتسامات والأحاديث الودية معهم، في لقطة عكست حجم التقدير المتبادل بعد ثلاثة مواسم قضاها في جدة وتوج خلالها بلقب النخبة الآسيوية مرتين.

لكن هذا الود سرعان ما تحول إلى صراع ذهني وتكتيكي معقد بمجرد انطلاق صافرة البداية، حيث بدا اللاعب مقيدًا برقابة لصيقة أخرجته من أجواء اللقاء لفترات طويلة.

في الدقيقة 18، خطف محرز الأضواء باعتراضه الواضح على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو ما قابله المدافع التركي ميريح ديميرال بابتسامة ساخرة تعكس معرفته بطباع زميله القديم.

غير الجماهير رجحت أن يكون النجم الجزائري قد رد سريعًا بذكاء ميداني لافت، إذ بدا أنه استثمر معرفته الطويلة بطريقة تسديد إيفان توني لتوجيه حارس مرمى الشمال نحو الزاوية الصحيحة، وهو ما أسهم في إهدار الركلة وإبقاء أصحاب الأرض في أجواء المباراة، لكن لم يتم تداول أي لقطة تؤكد تلك النظرية حتى الآن.

ساعة من المعاناة ورد إيفان توني

طوال الساعة الأولى من عمر اللقاء، عانى محرز بشدة في الصراعات البدنية، سواء حين اعتمد عليه مدرب الشمال في الرواق الأيمن أو عندما منحه حرية الدخول إلى عمق الملعب.

وانعكست هذه العزلة على أسلوب أدائه، حيث قضى فترات طويلة في السقوط المتكرر والبحث عن الأخطاء التحكيمية، دون أن ينجح في تهديد مرمى الأهلي بأي تسديدة بين الخشبات الثلاث.

ولم يتأخر المهاجم الإنجليزي إيفان توني في رد الدين لزميله السابق، فبعد أن ساهم محرز بشكل غير مباشر في حرمانه من التسجيل من علامة الجزاء، عاد توني ليعترض طريقه في لقطة فنية حاسمة.

وحصل الشمال على ركلة حرة مباشرة من مسافة مثالية اعتاد النجم الجزائري هز الشباك منها، إلا أن قفزة توني في الحائط البشري أوقفت الكرة وحرمت محرز من معاقبة فريقه السابق مبكرًا.

11 دقيقة من العقوبة الصامتة وطريق الانتفاضة

عندما ظن الجميع أن محرز استسلم للرقابة وأن الأهلي في طريقه لحسم النقاط الثلاث بعد تقدمه بهدفين دون رد، ظهرت القيمة الفنية التي لا تموت لدى النجم الجزائري.

ففي الدقيقة 62، أرسل محرز كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ترجمها مواطنه بغداد بونجاح إلى هدف تقليص الفارق، ليعيد الروح إلى مدرجات الشمال ويشعل الدقائق المتبقية من اللقاء.

ولم تمضِ سوى 11 دقيقة حتى أكمل محرز عقوبته الصامتة على رفاق الأمس، حين مرر كرة حاسمة مثالية لزميله تياجو سيلفا في الدقيقة 73، ليطلق الأخير تسديدة قوية سكنت شباك الأهلي وأعلنت عن التعادل، قبل أن يجهز أليكس كويادو على الضيوف بالهدف الثالث من متابعة لكرة لمحرز.

بهذه المساهمة التي مهدت للانتفاضة الكاملة، كرر محرز ما فعله أمام الهلال في الجولة السابقة، ليثبت أن رحيله عن جدة لم يُنهِ خطورته، بل حوله إلى كابوس آسيوي حقيقي يطارد كبار الكرة السعودية.

بيت القصيد

أثبتت موقعة استاد البيت أن رياض محرز لا يحتاج إلى يومه المثالي أو إلى تسديد كرة واحدة على المرمى كي يترك بصمته القاتلة في المواعيد الكبرى.

فرغم ساعة كاملة من الغياب الفني والسقوط المتكرر، كان من منح الشمال الثقة لقلب الطاولة بمساهمة في الهدف الأول وصناعة للثاني وقيادة لهجمة الثالث حيث تابع كويادو كرته التي ارتدت من الدفاع، ووجه رسالة واضحة بأن العاطفة تنتهي عند حدود الملعب حين تحضر قدمه اليسرى.