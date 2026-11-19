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"لو كان الحظ رجلًا لقتلته"؛ هكذا يحق للساحر الجزائري رياض محرز أن يُردد، بعد مباراة فريقه الشمال ضد النادي الأهلي القطري.

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نعم.. محرز شارك مع الشمال ضد الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نجوم قطر، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي هذه المباراة المثيرة، تعادل الشمال (1-1) مع مضيفه الأهلي؛ حيث افتتح أصحاب الأرض النتيجة بواسطة الإسباني إريك إسبوسيتو في الدقيقة 74، قبل أن يُعادل محرز للضيوف في الدقيقة 90+10.

وبهذه النتيجة.. وصل الشمال إلى نقطته الثالثة عشرة، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب الدوري القطري؛ وبفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب "المركز السادس".

رياض محرز يواصل سلسلة مساهماته التهديفية

كما نعرف؛ محرز انضم إلى الشمال في صفقة انتقال حر، خلال صيف العام الحالي، قادمًا من عملاق جدة الأهلي.

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انضمام النجم الجزائري إلى الشمال، جاء في الرابع عشر من أكتوبر 2026؛ حيث كانت قد مرت 5 جولات كاملة من مسابقة الدوري القطري، للموسم الرياضي الحالي.

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وبدأ محرز ظهوره مع الشمال في الدوري القطري، من الجولة السادسة ضد نادي لوسيل، التي فشل خلالها في التسجيل أو الصناعة؛ لتبدأ بعدها سلسلة متواصلة من مساهمات اللاعب التهديفية، على النحو التالي:

* الجولة السابعة: هدف في الخسارة (2-3) ضد نادي قطر.

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* الجولة الثامنة: هدف في الخسارة (1-4) ضد نادي السد.

* الجولة التاسعة: هدف و3 تمريرات حاسمة في الفوز (5-0) ضد نادي السيلية.

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* الجولة العاشرة: هدف في التعادل (1-1) مع النادي الأهلي.

أي إن محرز سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، في آخر أربع مباريات بمسابقة الدوري؛ بداية من مواجهة قطر، وصولًا إلى لقاء الليلة ضد الفريق الأهلاوي من "ركلة جزاء".

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الحظ يعاند رياض محرز ضد النادي الأهلي

المثير في الأمر أن رياض محرز كان من الممكن أن يخرج بأكثر من هدف وتمريرة حاسمة، في مواجهة الأهلي.

وواجه محرز سوء حظ كبيرًا للغاية؛ حيث سدد كرة أكثر من رائعة من خارج منطقة الـ18، اصطدمت بالعارضة.

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كما كاد أن يسجل هدفًا آخر من حدود نقطة الجزاء؛ إلا أن المدافع والحارس أبعدا الكرة في آخر لحظة.

وما ميّز محرز في مباراة الشمال والأهلي حقًا، مساء اليوم الخميس؛ هو التالي:

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* أولًا: الحركة المستمرة بين الجناح والعمق.

* ثانيًا: تنوع الحلول بين التسديدات البعيدة والتوغلات الهجومية.

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* ثالثًا: التفاهم الكبير مع زملائه وصناعة أكثر من فرصة.

رياض محرز.. مدرب ثانٍ مع نادي الشمال

أخيرًا.. يبدو أن مهمة محرز مع الشمال؛ لا تقتصر على كونه لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فقط.

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نعم عزيزي القارئ؛ محرز ظهر في أكثر من لقطة، سواء خلال مجريات اللعب أو التوقفات، وهو يوجه التعليمات إلى زملائه.

بل إننا شاهدنا محرز يوجه التعليمات إلى نجوم الشمال، أكثر من الجهاز الفني للفريق؛ كما ولو كان يعد نفسه من الآن ليصبح مدربًا بعد الاعتزال، رغم تصريحاته السابقة بأنه لا يعتقد ذلك.

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وبالطبع؛ لاعب بخبرة محرز ومسيرته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة، يحظى بتقدير كبير من زملائه الذين يحرصون على الاستماع إلى تعليماته الفنية.