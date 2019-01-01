الشلهوب يريد الاستمرار والفرج يسعى لمواجهة الأهلي

محمد الشلهوب نجم الهلال يريد الاستمرار في الملاعب لموسم إضافي على الأقل وسلمان الفرج يأمل اللحاق بمواجهة الأهلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الكبير محمد الشلهوب نجم فريق الهلال يسعى للاستمرار في الملاعب لمدة موسم إضافي.

يأتي هذا بالرغم من اقتراب الشلهوب لعمر الـ٣٩، حيث بدأ مشواره الإحترافي في عام ٢٠٠٠ أي قبل ١٩ عام من الآن.

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وذكرت التقارير أن اللاعب بالرغم من رغبته في الاستمرار إلا أنه سيترك القرار النهائي بيد الجهاز الفني للفريق، والذي من المقرر أن يحسمه في خلال ساعات.

ويعد الشلهوب هو ثاني أكبر معمر في ملاعب كرة القدم بالهلال، بعد يوسف الثنيان الذي وصل لعمر الـ ٤٠ في الملاعب.

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وعلى جانب آخر أكد سلمان الفرج نجم الفريق أنه يسعى للمشاركة في مواجهة الأهلي خلال بطولة دوري أبطال آسيا، لكنه يترك القرار النهائي للجهازين الفني والطبي، حيث يسير برنامجه العلاجي بشكل جيد.

جدير بالذكر أن مواجهة الهلال والأهلي المقبلة ستقام بذهاب دور الـ ١٦ من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل.