الشلهوب: لن نكرر سيناريو ليفربول وبرشلونة

تعرف على تصريحات الشلهوب حول إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حذّر محمد الشلهوب، لاعب الهلال السعودي، من تكرار سيناريو مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا مع السد القطري.

الهلال وضع قدمًا في النهائي بعد الفوز في قطر على السد بنتيجة 4-1.

وقال الشلهوب في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا يجب أن نتهاون في لقاء الإياب أمام السد أو نتعامل على أننا تأهلنا للنهائي لأن كل شيء وارد ولدينا العديد من الأمثلة آسيويًا وعالميًا".

وأوضح: "شاهدنا ما حدث الموسم الماضي مع برشلونة أمام ليفربول حينما خرج من نصف النهائي رغم فوزه بنتيجة كبيرة في الذهاب".

وانتقد صاحب الـ 38 نظام دوري أبطال آسيا مؤكدًا أنّه يجعل الأمور صعبة على أي فريق لكونه يُقام على موسمين وليس موسم واحد.

وأردف: "نظام البطولة القارية يجعل الفريق يخوض الأدوار الإقصائية بعناصر مختلفة وأحيانًا طاقم تدريبي مختلف وهو أمر سيئ يجعل البطولة معقدة على كل الفرق".

واختتم: "أقول لجماهير الهلال بأننا نعتمد عليهم كثيرًا ونطلب الدعم والمساندة في المباريات القادمة لتحقيق اللقب الأسيوي".

جدير بالذكر أنّ لقاء الإياب يُقام يوم 22 أكتوبر المقبل في الرياض.