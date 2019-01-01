دوري أبطال آسيا

رئيس الهلال السابق للشلهوب: أسعد الجماهير في هذه المرحلة المهمة

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محمد بن فيصل يصف الشلهوب والقحطاني بآخر جيل العمالقة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وجه محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، رسالة إلى محمد الشلهوب؛ نجم الزعيم، مطالبًا إياه بإسعاد جمهور الزعيم خلال هذه الفترة.

الزعيم على موعد مع مواجهة مصيرية أمام السد القطري غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

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ووصف بن فيصل الشلهوب مع ياسر القحطاني؛ نجم الهلال المعتزل، بأنهما آخر جيل العمالقة، مهنئيًا الأخير بتواجده ضمن كوكبة من النجوم في شارع بوليفارد، حيث تضع دبي نجمة لأبرز مشاهير العالم.

وجاء رد الشلهوب: "شهادة أعتز فيها يا أمير، ويستاهل أبو عزوز"، ليرد عليه رئيس القلعة الزرقاء السابق: "الله يوفقك أبو البندري أنت وزملائك في إسعاد الجماهير الهلالية بهذه المرحلة الهامة".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الهلال والسد انتهى بفوز الأول برباعية مقابل هدف وحيد، في الأول من أكتوبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ووصلت بعثة الفريق القطري مساء أمس الأحد، إلى الرياض، في غياب نجميه عبد الكريم حسن وبغداد بونجاح، إثر إيقافهما، الأول للطرد والثاني لتراكم الإنذارات.

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