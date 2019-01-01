الشلهوب: لم نحسم شيئًا ومواجهة أوراوا ستكون صعبة

قائد الهلال يتحدث عن مواجهة أوراوا ريد الياباني

أكد محمد الشلهوب، صانع ألعاب وقائد فريق الهلال السعودي، على ضرورة الاستعداد بشكل جيد، قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال حقق الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدف دون رد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الشلهوب قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "لم يحسم شيء، أنهينا فقط المباراة الأولى، ولا زال أمامنا المباراة الثانية التي يجب أن نؤدي أفضل ما بوسعنا خلالها".

قائد الهلال تابع: "لم نتوج بأي شيء بعد، ونتمنى أن نتوفق في مباراة الإياب ونحصل على هذه البطولة التي نبحث عنها من فترة طويلة".

صانع ألعاب الزعيم واصل: "صنعنا العديد من الفرص خلال هذه المباراة ولكننا لم نكن محظوظين لتسجيل المزيد من الأهداف، والآن، يجب أن نبدأ التركيز على مباراة الإياب".

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صاحب الـ38 عامًا أردف: "مباراة الإياب لن تكون سهلة، وسوف تكون صعبة للغاية، لكن يجب أن نحضر أنفسنا بذات الطريقة التي حضرنا بها لمباراة الذهاب".

ويسعى الهلال للخروج من مباراة الإياب، بالتعادل بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الغائب منذ 19 عامًا عن الزعيم.

الزعيم يلعب للثأر من فريق أوراوا الياباني، بعدما خسر منه في نهائي 2017، في اليابان، بالبطولة التي حصل عليها أوراوا ريد.