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دوري أبطال العرب

الشلهوب بعد التعادل مع الاتحاد السكندري: لعبنا بذكاء أكبر

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نجم الهلال السعودي يتحدث بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم السعودي محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال إن فريقه لعب بذكاء أكبر في هذه المباراة أمام منافسه الاتحاد السكندري المصري.

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وتعادل الهلال سلبًا أمام الاتحاد السكندري، في مباراة الإياب بين الفريقين للدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وعقب المباراة، تحدث محمد الشلهوب أسطورة كرة القدم السعودية لقناة أبو ظبي الرياضية، حيث أكد أن فريقه لعب المباراة بذكاء.

وقال الشلهوب: "لعبنا كمجموعة واحدة، ولا يهم من يلعب أساسيًا، كل من يلعب يؤدي أقصى ما عنده ولا يفكر في أية حسابات شخصية أخرى"

وأضاف: "نمتلك حظوظًا للفوز بالبطولة العربية، ولكن علينا أن نكون أكثر تركيزًا، وألا ننسى أننا ننافس بقوة أيضًا على بطولة الدوري السعودي"

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وتوجه الشلهوب بالشكر لنادي الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن الفريق المصري كان على مستوى المنافسة وقدم أداء كبيرًا يستحق الاحترام.

 

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