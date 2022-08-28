الشغب في دمه .. بسبب الاستهتار بالوتيلي يفتعل مشاجرة مع مونتيلا

أثار النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق أضنة دمير سبور التركي المزيد من الجدل مع فريقه الذي انضم له في العام الماضي أثاء مواجهتهم ضد عمراني سبور في الدوري التركي.
المباراة التي أقيمت على ملعب بالوتيلي ورفاقه انتهت لصالح الفريق صاحب الضيافة بهدف نظيف تم تسجيله في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة.
بالوتيلي كبديل للروسي أرتيم دزوبيا بالرغم من ذلك كانت الدقائق التي حصل عليها كافية من أجل إثارة غضب المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني الأسبق لإشبيلية والحالي للفريق التركي.
بعد نزول بالوتيلي بدقائق فقد اللاعب الكرة في منتصف الملعب وتسبب في هجمة مرتدة للفريق الخصم كادوا يسجلون منها الهدف الأول لهم في المباراة.
الهجمة مرت على خير وفاز فريق مونتيلا بالمباراة، لكن الرجل الأول في الجهاز الفني لم ينس استهتار بالوتيلي وتوجه له عقب اللقاء وقال له بعض الكلمات ثم تركه.
Por estas cosas se ha enfadado Montella. Increíble lo de Mario 🤦🏻♂️pic.twitter.com/gxGC6pj80O— La media turca (@lamediaturca) August 27, 2022
لكن يبدو أن كلمات المدير الفني لم تعجب بالوتيلي الذي توجه له على الفور وقال له بعض الكلمات التي تبدو وأنها أثارت غضب المدير الفني بشكل كبير ولم يمنعه عن النجم الإيطالي سوى بقية اللاعبين والجهاز الفني والطبي في أرض الملعب.
El Adana Demirspor ha ganado 1-0 al Ümraniyespor con un gol de Kevin Rodrigues en la primera parte. Al final Balotelli y Montella han tenido una fuerte discusión. El entrenador le ha recriminado su pasiva actitud en el campo. Tremendo 😦— La media turca (@lamediaturca) August 27, 2022
pic.twitter.com/F47KqbdPc1
جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد رجحت أن بالوتيلي يسعى للرحيل عن صفوف الفريق بعد التوقيع مع أرتيم دزوبيا بسبب حصوله على المكان الأساسي الخاص به.
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