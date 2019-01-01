الشعراوي يقترب من الدوري الصيني براتب 40 مليون يورو

تعرف على عرض شنجهاي لضم الشعراوي من روما

يقترب ستيفان الشعراوي، لاعب روما، من الانضمام إلى فريق شنجهاي شنوا الصيني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الشعراوي لعب لصالح روما من 2016 وسجل الموسم الماضي 11 هدفًا في 33 مباراة لعبها.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ صاحب الـ 26 عامًا اتفق مع شنجهاي على الانضمام لصفوفه في الصيف الجاري في صفقة تبلغ 16 مليون يورو بجانب 2 مليون يورو متغيرات إضافية.

وسوف يحصل اللاعب على راتب يصل إلى 40 مليون يورو في 3 سنوات فترة سريان عقده.

وفقًا لسكاي سبورت🗞️



مورينيو رفض عرضًا خياليًا لتولي تدريب جوانزو الصيني مقابل 100 مليون يورو💰🤯 pic.twitter.com/PYidSTijsM — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وكان الشعراوي قد بدأ مسيرته الكروية مع ميلان قبل الخروج إلى موناكو ثم الرجوع في يناير إلى روما.

وانضم اللاعب ذو الأصول المصرية إلى الجيلاروسي مقابل 13 مليون يورو ولعب 139 مباراة مسجلًا 40 هدفًا.

وسوف يطير الشعراوي إلى الصين للخضوع إلى الكشف الطبي على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.