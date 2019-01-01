الشعراوي قريب من الرحيل عن روما رغم مفاوضات التجديد

النجم الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي يقترب من الرحيل عن نادي روما الإيطالي..

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم ستيفان شعراوي صاحب الأصول المصري ولاعب فريق روما قد يرحل عن الجياليروسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن مفاوضات تمديد تعاقد اللاعب مع النادي لا تسير على أمثل وجه مؤخرًا.

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ويطلب الشعراوي الحصول على 3 مليون يورو في الموسم الواحد بجانب الاضافات والمكافآت وهي نقطة خلاف حاليًا.

بالإضافة لذلك يسعى اللاعب للحصول على عقد لمدة أربعة مواسم، وهي نقطة خلاف أخرى تجعل التجديد أصعب في الوقت الحالي.

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وذكرت تقارير سابقة أن اللاعب لا يعد ضمن خطط المدير الفني الجديد للنادي الذي أعلن عنه مؤخرًا باولو فونسيكا.

جدير بالذكر أن الشعراوي صاحب الـ 26 عامًا كان قد سجل 11 هدفًا في الدوري الإيطالي بالموسم المنصرم خلال 28 مباراة.