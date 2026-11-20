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ستيفان الشعراوي يتحدث عن ماضيه وحاضره ومستقبله في حوار مطول كشف فيه عن سابق رفضه عرضًا في الصيف الفائت من دوري روشن، وعلق على نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره مع روما

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وقال ستيفان الشعراوي، مهاجم جنوى، ولاعب روما وميلان السابق، في مقابلة مع صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: «يمكن للطفل ستيفان الذي كان يحلم بالوصول إلى الدوري الإيطالي والمنتخب الإيطالي أن يفخر بما حققه. ربما كان ابن العشرين، هداف ميلان، ينتظر شيئًا أكثر. لكن هذا ينطبق على أي شخص: أنا راضٍ عن مسيرتي، وعما تركته ونقلته لمن أحبوني».

وأكمل: «كان عامي الثاني مع ميلان الأغزر تهديفيًا والأجمل في مسيرتي، وفي السنوات التالية تعرضت لإصابتين أبعدتاني عن الملاعب لفترة طويلة جدًا. لم تكن فترات سهلة، لم أكن ألعب وكنت محبطًا. حدث كل شيء بسرعة، كان عامًا مكثفًا للغاية داخل الملعب وخارجه: أولى العقود مع الرعاة، وأولى الإعلانات، وأولى أغلفة المجلات. تجد نفسك داخل عالم أكبر منك بكثير، ومن المؤكد أن التعامل معه ليس سهلًا. تطلب الأمر توازنًا للتعامل مع اللحظات الجيدة والسلبية. تلقيت دعمًا كبيرًا من عائلتي التي ساعدتني على النهوض من جديد، لكن الوقت كان قد حان أيضًا للتغيير، وهكذا خضت تجربة أخرى مع موناكو».

وواصل صاحب الأصول المصرية: «ثم لحسن الحظ جاء روما: تغيير جذري، وولادة جديدة بهدف بالكعب من على الطاير أمام المدرج الجنوبي في ظهوري الأول. فترة الصين مع شنغهاي شينهوا؟ لا يمكنني إنكار أن الجانب المادي كان له وزن كبير في الاختيار. لم تكن التجربة سيئة، لكنها كانت صعبة جدًا: تفشى فيروس كورونا، وتوقف الدوري 7 أشهر، ولم أتمكن من العودة إلى شنغهاي بسبب الحجر الصحي، لذا قررت إنهاء العلاقة والعودة إلى روما. كل شيء كان مثاليًا باستثناء ذلك النهائي في الدوري الأوروبي الذي كان سيغير تاريخ النادي، هناك من لم يسمح لنا بذلك».

والإشارة هنا إلى تحكيم الإنجليزي أنتوني تايلور في النهائي الذي فاز به إشبيلية بركلات الترجيح يوم 31 مايو 2023 في بودابست.

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وعن عودته لجنوى: «نشأت هنا في جنوى، وكانت العودة شعورًا خاصًا حقًا. إحساس مميز: لقد عدت إلى البيت. لكن يجب أن أسجل هدفًا أمام المدرج الشمالي، سيكون ذلك الإغلاق المثالي للدائرة».

وواصل: «كان لدانييلي دي روسي دورًا مهمًا. كنت قد تلقيت عرضًا مغريًا من السعودية، لكنني كنت بحاجة إلى أن أشعر بأنني ما زلت حيًا. وجدته كما تركته في روما: شخص ذو شخصية قوية، وقائد، هكذا عرفته دائمًا داخل غرفة الملابس. يعرف كيف يحفز ويشحن الهمم، وماذا يقول للفريق، دائمًا بالطريقة المناسبة وفي التوقيت المناسب. إنسان رائع ومدرب متمكن».

وختم: «كان لقاء ابن روبينيو هنا في جنوى أمرًا جميلًا. أراني جونيور الصور التي كنا نلتقطها أنا ووالده، والألعاب في ميلانيلو. الانتقال من جيل إلى آخر له وقع خاص، ولا يجعلني أشعر بأنني صغير جدًا في السن».