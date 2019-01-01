الشعباني يتحدث عن الهزيمة أمام الهلال وضياع التأهل

الهلال يطيح بالترجي من الدور الثاني من مونديال الأندية

تحدث معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن الهزيمة أمام الهلال في الدور الثاني ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

الهلال نجح في حسم التأهل إلى نصف النهائي على حساب الترجي، بالفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة.

معين الشعباني أكد أنهم قدموا مباراة كبيرة ولكن الحظ لم يحالفهم في الفرص التي أتيحت لهم خلال وقت المباراة، وأن الهلال لديه عناصر مميزة.

وقال المدير الفني للترجي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "طبيعتي أن أقوم بتحفيز اللاعبين أثناء المباراة لذلك ظهرت بعصبية".

وأضاف: "الهلال لديه إمكانيات فنية رائعة خلال الفترة الأخيرة وهو ما ظهر على مستوى المحترفين خلال اللقاء، وحسم المباراة لصالحهم".

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وتابع الشعباني: "نشكر اللاعبين على ما قدموه اليوم أمام فريق كبير مثل الهلال، فقد قدموا أفضل ما لديهم خلال اللقاء، وكانت هناك فرصة كادت أن تقلب المباراة ولكن المعيوف نجح في التصدي لها".

الهلال سيواجه نظيره فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي، على ستاد جاسم بن حمد يوم الثلاثاء المقبل.