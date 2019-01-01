الشعباني: حققنا المهم من لقاء مازيمبي وجاهزون للحسم في الإياب

الترجي اكتفى بهدف وحيد وأهدر الكثير أمام مازيمبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب معين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، عن رضاه عما قدمه فريقه أمام مازيمبي الكونغولي، وإن عاب باب سويقة إهدار عديد الفرص السهلة.

فريق الدم والذهب حسم موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز بهدف وحيد أمام الفريق الكونغولي، على ملعب رادس. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشعباني، عقب اللقاء، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "كان هدفنا من المباراة ألا نستقبل أي أهداف حتى لا نصعب موقعة الإياب على أنفسنا، سنحت لنا عديد الفريق، التي كان من الممكن أن نستغلها لقتل المباراة، لكن لم نوفق".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على تقديمهم مباراة كبيرة، فنصف النهائي ليس سهلًا على الإطلاق، لكنهم قدموا أداءً طيبًا، وإن شاء الله سنكون جاهزين للإياب".

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مدرب باب سويقة اختتم: "سعيد بعد استقبالنا أي أهداف، هذا ما كنا نحضر له، والآن فرصنا كبيرة في التأهل للنهائي، سنستعد للمباراة كما يلزم، وسنكون في الموعد".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في الرابع من مايو المقبل بالكونغو.

وحصد الترجي لقب البطولة العام الماضي بعد تغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.