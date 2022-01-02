يبدو أن كافة الأنباء التي تؤكد اتفاق نادي الهلال السعودي مع لاعب وسطه محمد كنو، على تجديد عقده، عارية تمامًا من الصحة، ويبدو أن المفاوضات ستأخذ منحنًا آخر.

كنو يتصدر محركات البحث:

على مدار الـ48 ساعة الماضية، لا حديث في الدوري السعودي سوى عن دخول كنو للفترة الحرة في عقده.

لكن ليس هنا الأزمة فقط، إنما كذلك تردد أنباء كثيرة عن تلقيه عروض مغرية من ناديي النصر والاتحاد، أثارت غضب بعض الجماهير الهلالية، فيما لم تؤثر في البعض الآخر الواثق من اللاعب أو من عدم تأثر فريقه برحيل أي لاعب.

البعض يقف في صف كنو وحقه في طلب المقابل المادي الذي يراه مناسبًا لإمكانياته، فيما هاجمه آخرون لمماطلته في التجديد، مؤكدين أنه لن يحصد البطولات التي يحصدها بالزعيم في أي نادٍ آخر.

لماذا لم يجدد كنو عقده مع الهلال حتى الآن؟

صحيفة "الرياضية" السعودية، كشفت تفاصيل المفاوضات بين الهلال وكنو، مؤكدة أن اللاعب رفض آخر عرض تقدم به الأزرق والذي تقدر قيمته بسبعة ملايين ريال سنويًا، لمدة ثلاثة أعوام.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة بالفعل تقدم بعرض شفهوي مفتوح للاعب، لكن ليس وحده، إذ أن ناديي النصر السعودي والسد القطرى أعربا عن رغبتهما في الحصول على خدمات لاعب وسط الهلال.

"الرياضية" كذلك أوضحت أن السر وراء رفض كنو العروض المقدمة من الهلال حتى الآن، هو رغبته في الحصول على سبعة ملايين ريال مستحقات متأخرة من عقده السابق، قبل الخوض في تفاصيل التجديد.

التصريحات الأولى من الشركة الراعية لكنو:

بعد أن التزم وكيل كنو الصمت خلال الساعات الماضية، خرج إبراهيم العيدورس؛ المدير التنفيذي في شركة "سبورت يارد الرياضية"، التي تدير أعمال اللاعب، لتوضيح الموقف.

وقال العيدروس، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "كنو دخل الفترة الحرة أول أمس السبت، وأصبح حر التوقيع لأي نادٍ داخل المملكة أو خارجها".

وأضاف: "وكيل كنو حريص على مصلحة اللاعب قبل أي شيء آخر، وسينظر للعرض الأفضل في الوقت المناسب، والذي يوازي إمكاناته وما قدمه في الفترة الماضية".

ماذا قدم كنو مع الهلال؟

صاحب الـ2 عامًا، الذي بدأ مسيرته في نادي الاتفاق، انتقل للزعيم في صيف عام 2017.

خلال تلك السنوات، شارك كنو في 144 مباراة في مختلف البطولات بالقميص الأزرق، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد اللاعب لقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي ثلاث مرات، ومرة واحدة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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