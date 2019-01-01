الشرط الجزائي يحسم صفقة ألكسندر بريجوفيتش للاتحاد

الاتجاه داخل إدارة نادي الاتحاد نحو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية اقتراب إدارة نادي الاتحاد بشكل كبير من حسم صفقة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم باوك اليوناني.

وبحسب تقارير مقربة من إدارة العميد فأن الاتجاه داخل إدارة نادي الاتحاد نحو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أكدت وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة حول آلية دفع الشرط الجزائي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وشهدت الأيام السابقة أكثر من محاولة اتحاديه للتعاقد مع اللاعب إلا أن إدارة ناديه مازالت تُماطل من أجل بيعه.

📣وفقًا لبرنامج الوقت الأصلي.#النصر أنهى التعاقد مع مدرب #بنفيكا السابق روي فيتوريا. pic.twitter.com/YdkgfOCNEF — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 8, 2019

وتسعى الإدارة الاتحادية إلى إنهاء ملف اللاعبين الأجانب خلال الساعات المقبلة، حتى يكتمل عقد الفريق قبل معاودة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يعاني فيه الفريق من تعثر شديد في النتائج.