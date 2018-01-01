تقارير - الكشف عن الشرط الجزائي في عقد لاسارتي مع الأهلي

لاسارتي تولى تدريب الأهلي خلفًا للفرنسي كارتيرون

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن بعض بنود عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي المصري.

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع لاسارتي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته، حيث وقع المدرب الأوروجوياني على عقود لمدة عام ونصف.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الشرط الجزائي في عقد لاسارتي مع الأهلي قيمته راتب 3 أشهر من عقد المدرب. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان هناك خلاف على هذا البند في التعاقد حيث كان يتمسك المدرب الحصول على 4 أشهر حال فسخ الأهلي التعاقد، بينما النادي قدم بند بشهرين فقط.

وتم النقاش بين الثنائي والتوصل إلى حل وسط، ووضع شرطًا جزائيًا بـ3 أشهر في عقد المدرب الجديد والذي تنطلق مهمته عقب مواجهة العودة في دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على جيما الأثيوبي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ملعب السلام.