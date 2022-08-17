الشرطة تحذر رونالدو بسبب تحطيم هاتف مشجع إيفرتون

التحذير ليس إدانة جنائية في حق رونالدو

حذرت الشرطة كريستيانو رونالدو بعد ظهور مقطع فيديو له يظهر فيه مهاجم مانشستر يونايتد وهو "يحطم هاتفًا" من يد أحد مشجعي إيفرتون بعد مباراة في جوديسون بارك.

وترجع تلك الحادثة إلى مباراة الشياطين الحمر ضد فريق إيفرتون في 9 أبريل من عام 2022، وهي بالموسم الماضي، حيث خسر فريق الدون بهدف دون رد.

ونشرت شبكة "سكاي" تفاصيل بيان شرطة ميرسيسايد التي توضح فيه الأحداث الجديدة المتعلقة بهذا الحادث.

ماذا قد حدث في مباراة إيفرتون؟

خرج رونالدو من ملعب جوديسون بارك وهو في حالة كبيرة من الغضب، ووقتها حاول أحد الأطفال التقاط صورة مع نجمه البرتغالي المفضل.

لكن غضب البرتغالي آنذاك منعه من التصرف بطريقته المعتادة في مثل هذه المواقف، وقام بإمساك الهاتف وحطمه.

وكانت والدة الطفل قد ادعت في وقت سابق أن ابنها "جايك هاردينج" البالغ من العمر 14 عامًا قد تعرض لـ "كدمات" وأنه "في صدمة كاملة" من جراء الحادث.

وفي حديثها إلى "ليفربول إيكو" في ذلك الوقت، قالت سارة كيلي إن المراهق مصاب بالتوحد وكان منزعجًا حقًا مما حدث، مضيفة أنه منع نفسه من الذهاب إلى مباراة أخرى.

ماذا عن بيان الشرطة وتحذير رونالدو؟

قالت شرطة ميرسيسايد في بيانها: "يمكننا أن نؤكد أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا حضر طواعية وتمت مقابلته فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي".

وواصل البيان: "الادعاء يتعلق بحادث عقب مباراة كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في جوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل".

وتابع البيان: "تم التعامل مع الأمر على سبيل الاحتياط المشروط، الأمر انتهى الآن".

وأوضحت شبكة "سكاي" أن التحذير ليس إدانة جنائية، بل هو بمثابة تحذير رسمي يمكن استخدامه كدليل على سوء الشخصية إذا ذهب رونالدو إلى المحكمة لارتكاب جريمة أخرى في المستقبل.