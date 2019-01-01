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الشرطة السبب وراء غياب أورييه عن مساندة توتنهام أمام مانشستر

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Getty Images
المدافع الإيفواري يواصل تصرفاته المسيئة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت الشرطة البريطانية عن أنها قامت بالقبض على سيرجي أورييه، مدافع توتنهام، مساء السبت الماضي بسبب اعتدائه على صديقته.

وغاب الظهير الأيمن الإيفواري عن قائمة مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي على الرغم من مشاركته بشكل مستمر بالفترة الفائتة.

وقال بيان الشرطة إن أورييه تم التحقيق معه بتمهمة العنف والاعتداء المنزلي، ولكن تم الإفراج عنه بعدما نفى كل التهم الموجهة له.

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وأكد توتنهام مع "صن" علمه بالواقعة عبر متحدث قائلاً: "نحن نعلم بخصوص واقعة أورييه واللاعب تم الإفراج عنه دون توجيه تهم".

التصرف لم يكن الأول للإيفواري على صعيد عدم الانضباط، إذ سبق أن حُكم عليه بالسجن في فرنسا بسبب الاعتداء على ضابط شرطة.

وكان أورييه من نجوم مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي عندما سجل ثنائية في الانتصار بسباعية على ترانمير روفير.

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