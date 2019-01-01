الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً بعد الهجوم على حكم وإصابته في رأسه

الواقعة تعود إلى السبت 23 نوفمبر الجاري

فتحت الشرطة الإنجليزية، تحقيقاً حول إصابة أحد الحكام في رأسه أثناء مباراة كرة قدم بين سوتون كومون روفرز وسبورتينج 50.

وحدثت الواقعة يوم السبت الماضي، في إحدى ملاعب الهواة، وتعرض الحكم إلى إصابة قوية في رأسه بعد إصابته في الدقيقة 85.

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة الذي فقد الوعي، قبل أن تصل الشرطة إلى الملعب وتبدأ في التحقيقات.

وقال المتحدث باسم الشرطة في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "وصلنا استغاثة حول إصابة حكم في الأربعينات من عمره يوم السبت الماضي".

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وواصل: "الإسعافات الطبية تولت علاج الحكم المصاب، خاصة أن حالته لم تكن خطيرة أو تهدد حياته".

ووفقاً للشهود فإن المشتبه بهم، فروا تاركين الملعب فور وصول الشرطة، وحتى الآن لم يتم إلقاء القبض على أي منهم.