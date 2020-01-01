الشرطة الإسبانية في كامب نو للتحقيق في فضائح إدارة برشلونة

وفد من الشرطة الإسبانية يصل لملعب كامب نو للتحقيق في أزمة إدارة برشلونة الأخيرة الخاصة بالحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الشرطة قد زارت ملعب كامب نو والمدينة الرياضية لنادي برشلونة اليوم الأحد من أجل التحقيق في مشكلة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن ذلك الوفد كان قد اتجه لبرشلونة بطلب من القاضي الذي يتولى القضية.

وكانت تقارير صحفية سابقة في شهر فبراير الماضي قد كشفت عن فضيحة مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، حيث استأجروا خدمات شركة تواصل اجتماعي لتزييف بعض الحسابات على المواقع الشهيرة لتدافع عنهم.

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مهمة تلك الحسابات لم تتوقف عند الدفاع عن بارتوميو ورفاقه، بل تجاوزت الأمر لتهاجم نجوم الفريق الأول لكرة القدم وتحميلهم مسؤولية أي إخفاق في النادي.

كذلك قامت تلك الحسابات بمهاجمة أساطير النادي أمثال تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا وأي رمز يظهر أي معارضة للمجلس الحالي.

وتسببت تلك الأزمة في استقالة الكثير من أعضاء مجلس الإدارة ومطالبة البعض بانتخابات مبكرة، لكن بارتوميو رفض الأمر وقام بتعيين غيرهم.

يذكر أن برشلونة قد عاش نكبتين من أسوأ نكباته الكروية في تاريخه تحت ولاية بارتوميو وتحديدًا في آخر سنتين بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر صدارته للدوري الإسباني في الأسابيع الأخيرة لصالح ريال مدريد الذي أصبح متصدرًا بفارق أربع نقاط، ومعه أفضلية المواجهات المباشرة أيضًا.