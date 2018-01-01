الشحات: كنا واثقين من العودة أمام ويلينجتون فهي ليست الأولى

ريمونتادا العين ترجح كفته بالمونديال ويصعد للقاء الترجي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المحترف المصري حسين الشحات؛ لاعب العين الإماراتي، أنه كان واثقًا من نجاح فريقه في التأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم للأندية أمام ويلينجتون، على الرغم من استقبال شباك الزعيم ثلاثة أهداف.

وكان العين قد تأهل إلى الدور الثاني بالمونديال بركلات الحظ الترجيحية بعدما كان متأخرًا بثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويعادل النتيجة.

الشحات قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "المباراة كانت صعبة للغاية، أن نستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الأول على أرضنا ووسط جماهيرنا موقفًا صعبًا، لكن كان لدينا أمل الرجوع".

▪️ العين يتجاوز ولينجتون بركلات الترجيح 💪

▪️قمّة عربية عربية في الدور القادم 🔥



وننتظر الملكي وريفربليت بفارغ الصبر 😍#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/QdJ0SwwpP8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

أضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نتأخر بها في الأهداف ثم نتمكن من العودة، تحدثنا جميعًا في غرف خلع الملابس وأكدنا على ثقتنا في الفوز، خاصة أن الهدف الذي سجلناه في الشوط الأول منحنا دفعة معنوية، وبالفعل حققنا غرضنا وتأهلنا".

يذكر أنه من المقرر أن يواجه العين فريق الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، في 15 من ديسمبر الجاري بالدور الثاني من المونديال.