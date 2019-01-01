الشباب يوضح حقيقة خلاف بلعمري مع الإدارة وحاجته إلى تدخل جراحي

الجزائري يطالب بتحسين عقده بعد ثلاثة مواسم تألق مع الليوث

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد مسعود؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي، حاجة الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الفريق، لتدخل جراحي خلال الفترة المقبلة بغضروف الركبة، مشيرًا إلى عدم صحة وجود أي خلافات بينه وبين إدارة النادي.

الشباب أعلن أمس الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معاناة الجزائري من إصابة بتمزق في غضروف الركبة، ليفسر به غيابه عن تدريبات أول أمس.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى مطالبة اللاعب بتعديل عقده مع الليوث، وهو ما تسبب في تمرده بالغياب عن التدريبات، وهو ما نفاه مدير المركز الإعلامي.

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وقال مسعود، خلال تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "بلعمري أصيب خلال الأيام الماضية في التدريبات في نفس موضع إصابة سابقة له، وبعد الفحوصات التي أجريت له فهو يحتاج إلى تدخل جراحي في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق من ثلاثة إلى خمسة أسابيع، جمال لاعب قوي ودائمًا ما يعود أقوى من قبل".

بسؤاله عن مطالب الجزائري بتحسين عقده، أوضح: "بعد غياب اللاعب عن تدريبات الأمس، استغل البعض هذا الغياب لبث بعض الشائعات التي اعتدنا عليها في نادي الشباب عن وجود خلاف بين اللاعب والإدارة وما شابه ذلك، لكن الأمر غير صحيح".

وأضاف: "من حق أي لاعب أن يطالب بتحسين عقده، لكن ما يخفى على الجميع أن إدارة الشباب هي دائمًا سباقة في هذه النقطة، هي من تبادر بتحسين عقود بعض اللاعبين والشواهد كثيرة".

يذكر أن بلعمري يلعب لليوث منذ صيف عام 2016، عندما انضم له قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2020-2021.