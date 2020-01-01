الشباب يقدم وعدًا بتجديد عقد عبد الله الحمدان لقطع الطريق على الهلال

هل ينجح الشباب في حماية نجمه من الانضمام لفريق آخر؟

قدمت إدارة نادي الشباب، وعدًا لسعيد العويران، مهاجم الفريق السابق، بتجديد عقد المهاجم عبد الله الحمدان، خلال الفترة القادمة، ليستمر مع الليث الأبيض مدة أطول.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الشباب تقدم بعرض لعبد الله الحمدان، لمدة 3 سنوات قادمة، بقيمة 5 ملايين ريال في الموسم الواحد، خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن العرض قوبل بالرفض من جانب اللاعب.

العويران قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "وعدني نادي الشباب خيرًا بحسم الأمر قريبًا، واللاعب متفهم ومتجاوب مع عروض النادي، وسيتم الاجتماع بكل الأطراف لتوقيع عقد التجديد".

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وواصل: "أتمنى أن نقفل هذا الملف قريبًا، ووجودي محبة للشباب ونجوم النادي، والبحث عن استقرار النادي والحرص على بقاء مكتسباته".

نجم المنتخب السعودي السابق تابع: "يهمني في المقام الأول بقاء اللاعب في النادي، والحمدان سيكون مستقبل الهجوم السعودي قريبًا ولا أريد أن يغادر أسوار النادي الأبيض، وأحاول أن أصل بالأطراف لنقطة التقاء تضمن بقاءه".

سعيد العويران شدد على أن الحمدان استطاع خلال دقائق في حسم مباراة فريقه أمام النصر، حيث تسبب في ركلة جزاء في الوقت القاتل، لينجح في قيادة الليوث في تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد.

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واختتم العويران تصريحاته قائلًا: "النادي حريص على بقاء الحمدان وغيره من نجوم الفريق، والأمور الأخرى سيتم حسمها قريبًا والأهم ألا يغادر الحمدان النادي".

ويسعى نادي الشباب لتجديد عقد عبد الله الحمدان، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي ستتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون الرجوع لإدارة ناديه، في ظل اهتمام قوي من جانب نادي الهلال، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.