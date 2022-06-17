الشباب يقدم عرضًا ضخمًا لضم كودجو من العين

هل ينجح الشباب في ضم المهاجم التوجولي؟

قدمت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عرضًا ضخمًا لنادي العين، من أجل ضم المهاجم التوجولي لابا كودجو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما هي قيمة العرض المقدم من الشباب لضم كودجو؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية على أن إدارة الشباب قامت بتقديم عرضًا رسميًا وصل إلى 5 ملايين يورو، من أجل ضم المهاجم التوجولي لابا كودجو.

الصحيفة شددت على أن الشباب أرسل عرضه بشكل رسمي عبر خطاب لنادي العين الإماراتي، من أجل الموافقة عليه ومن ثم إتمام باقي إجراءات التعاقد.

نادي الشباب يريد التعاقد مع كودجو استعدادًا للموسم المقبل، وأيضًا قبل استكمال مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.

لماذا يريد الشباب التعاقد مع كودجو؟

الشباب كان يمتلك المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي كان هدافًا للفريق، ولكن تم بيعه إلى نادي الهلال ليصبح الآن هداف الفريق الأول.

وتعاقد الشباب مع المهاجم الكاميروني جون ماري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يتمكن من تقديم المستوى المطلوب منه.

ويسعى الشباب لتعويض رحيل إيجالو بالتعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة الحالية، وسط أخبار تتردد باهتمام الشباب بأكثر من مهاجم مميز.

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