الشباب يعلن رحيل بوديسكو دون إذن الإدارة

بوديسكو يرحل عن الشباب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

غادر الروماني كوستانتين بوديسكو، معسكر فريقه الشباب السعودي اليوم الأحد، دون إذن من الإدارة أو الجهاز الفني.

وأشار نادي الشباب عبر بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن بوديسكو رحل من معسكر الليوث.

من دون إذن مسبق من إدارة الكرة أو الجهاز الفني، المحترف الروماني بوديسكو يغادر #معسكر_بوابة_الشرق pic.twitter.com/AB88b8BBmY — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 4, 2019

بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الالكتروني للناد، تفيد بفسخ العقد الاحرافي من جانب اللاعب الروماني.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الاحتراف بنادي الشباب اليوم الأحد، توضيحًا بخصوص هذا الشأن.

وانتقل بوديسكو إلى صفوف نادي الشباب في صيف 2018، قادمًا من الدوري الروماني.