الشباب يجدد طلبه بالتعاقد مع عبدالمجيد السواط

الشباب يسعى لتدعيم صفوفه بضم السواط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن رغبة الشباب في التعاقد مع عبدالمجيد السواط لاعب وسط التعاون السعودي ضمن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الهجوم عند الليوث.

السواط تألق بشكل واضح وقوي في المباريات الأخيرة مع التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مما وضع عليه عينًا من أكثر من ناد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، أن الشباب جدد رغبته في التعاقد مع السواط خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الوسط ومساعدة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكان الشباب قد اقترب من ضم السواط خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم تكتمل الصفقة ليعود الليوث من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورفضت إدارة نادي التعاون، التفريط في السواط خلال فترة الانتقالات الصيفية ليس للشباب فقط ولكن الأهلي كان ضمن الراغبين في ضم اللاعب.

إقرأ أيضًا - الرباط الصليبي يضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

وتسعى إدارة نادي سكري القصيم في الإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصًة وأنه متألق ويقدم مباريات مميزة ويساهم في فوز الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وسجل السواط حتى الأن في الدوري السعودي للمحترفين هدفين، ومن المؤكد أن يزداد تالق اللاعب خلال المباريات المقبلة لما ظهر عليه قبل التوقف الدولي.