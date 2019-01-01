الشباب يعلن إصابة محمد السهلاوي في الكتف

السهلاوي تعرض لإصابة قوية والشباب يعلن تفاصيلها

أعلن نادي الشباب، عن إصابة محمد السهلاوي، مهاجم الليوث، خلال تدريبات الفريق اليوم الأحد استعدادًا للمباريات المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن إصابة محمد السهلاوي.

محمد السهلاوي أصيب بخلع في الكتف، وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة المهاجم إلى الراحة، من أجل استكمال برنامجه العلاجي.

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الشباب يستعد لمواجهة التعاون بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانضم السهلاوي إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف النصر.