الشباب يغري جمهوره بفيلا فاخرة وجوائز عديدة لحضور مواجهة ضمك

الليث الأبيض يستضيف ضمك غدًا الخميس

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، عن تخصيص عدد من الجوائز لجمهوره، الذي سيحضر مباراة الفريق المقبلة أمام نادي ضمك.

الليث الأبيض من المقرر أن يستضيف ضمك غدًا الخميس، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأوضح الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كل مشجع سيحضر المباراة سيدخل سحبًا على فيلا فاخرة مقدمة من الشريك الاستراتيجي للنادي شركة "بوابة الشرق".

وبجانب السحب على الفيلا، فإن إدارة النادي حدد جوائز أخرى كـ100 ألف ريال جوائز نقدية، وعشرة هواتف محمولة، و100 هدية للأطفال.

🏠 الدخول بالسحب على فيلا فاخرة مقدمة من الشريك الاستراتيجي @Eastgateksa



والعديد من الجوائز العينية والنقدية المباشرة وأكثر بانتظارك في مواجهة #الشباب_ضمك #الشباب pic.twitter.com/Lq6NiDBsnU — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 19, 2020

الليث الأبيض يحتل المركز الثامنة في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

يذكر أن الشباب كان قد تعرض لأزمة مؤخرًا بسبب الجماهير، إذ حضر عدد من الجاليات الآسيوية لمواجهته في الجولة الـ18 أمام النصر، ليتهمه البعض بمحاولة خداع هيئة الرياضة، للحصول على المليون ريال الخاصة بنسبة الحضور.

ونفت إدارة الليوث علاقتها بهذه الجماهير، مؤكدة أنها مؤامرة للإساءة لكيان الشباب، كونهم انسحبوا من المدرجات فور بداية المباراة، بجانب أنه تم تصويرهم في الحافلات بطريقة مقصودة. (طالع التفاصيل)