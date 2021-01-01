مع تراجع الشباب .. بانيجا يستفز الجمهور بفيديو غريب

الليث الأبيض لم يفز سوى في مباراة وحيدة طوال شهر مارس

أثار الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ نجم الشباب السعودي، غضب جماهير ناديه عليه، بعدما نشر فيديو غريب له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

الليث الأبيض لم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة طوال شهر مارس، إذ تلقى الهزيمة أمام الاتحاد والتعاون، وتعادل أمام القادسية، وفاز أمام ضمك.

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هذه النتائج كلفته خسارة صدارة جدول الترتيب، إذ أن رصيده 45 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الهلال؛ محتل المركز الأول.

وفي ظل هذه الأوضاع، قام بانيجا، عبر خاصية "ستوري" على انستجرام، بنشر فيديو له وهو يشرب الأرجيلة، ولم يكن واضحًا ما إذا كان الفيديو حديث، أم أنه قديم.

هذا الفيديو استفز جمهور الشباب، الذي رأى أنه يبدو في حالة استهتار في ظل تراجع النتائج، مع بقاء ست جولات فقط على نهاية الموسم.

بانيجا لاعب #الشباب نشر فيديو وهو بيدخن على حسابه في إنستجرام عادي بس أعتقد أن الفيديو ده قديم pic.twitter.com/AfmkOmhaEj — كابتن ماجد (@MagedGazr) March 25, 2021

الشباب يعود بعد التوقف الدولي بملاقاة الباطن، في العاشر من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك النجم الأرجنتيني في 22 مباراة بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع ستة آخرين.