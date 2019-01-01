البلطان: لا هلال ولا نصر.. لن نجامل أحد هذا الموسم

رئيس الشباب واثق من فوز فريقه أمام النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، أن لقاء الديربي أمام النصر ما هو إلا مباراة بثلاث نقاط مثلها مثل غيرها، مشيرًا إلى أن ناديه فوق الجميع عند مجلس الإدارة ولن يجامل أي نادٍ آخر خلال الموسم الجاري.

الليوث من المقرر أن يحلوا ضيوفًا على العالمي في 13 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، لخوض لقاء الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقال البلطان، خلال تصريحات صحفية: "هي ليست أكثر من مباراة لها ثلاث نقاط، لقاء ديربي نأمل أن نظهر به بشكل جيد، وإن شاء الله قادرون على تحقيق المكسب".

بسؤاله عن الحضور الجماهيري: "الملعب ملعب النصر، لذلك هم يحددون أماكن جماهيرنا حسب رغبتهم، لكن في المرات المقبلة عندما تكون المباراة على ملعبنا، سنكون في أماكننا المعروفة، وليس هناك مجاملات لأي نادٍ، ولا أحد يكلمني، لا هلال لا نصر ولا آخرين، الشباب سيأخذ حقه هذا العام".

وأضاف: "الشباب عند إدارته فوق الجميع، لن يكون هناك مجاملات لأحد سواء مسؤول أو جمهور، لن نقبل أن يحدثنا أحد ويقول هذا مدرج النصر عندما تكون المباراة على ملعبنا، هو مدرج الشباب وملعبنا، والضيف أيًا كان يحضر جمهوره في أماكن الضيوف".

يذكر أن الشباب استهل موسمه الحالي الفوز أمام الفتح بنتيجة 2-1، ثم تعادل أمام الفيصلي 0-0.

أما النصر فحقق الفوز أمام ضمك بالجولة الأولى 2-0، ثم هزم الفتح 1-0.