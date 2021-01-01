الشباب

لجنة الحكام تُقر بحرمان الشباب من ركلة جزاء سليمة أمام القادسية

تامر أبو سيدو
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Turki Al Ammar Al Qadisiyah Al Shabab SPL 05 March 2021
SPL Official Site
المباراة انتهت بالتعادل

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرت بحرمان الشباب من ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعبه تركي العمار خلال مواجهة القادسية في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 شهد تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب بعد عودته إلى تقنية الفيديو، لكن اجتماع الحكام اليوم الإثنين في الرياض بحضور رئيس اللجنة "فرناندو تريساكو" ومدير دائرة التحكيم "مانويل" أكد وجود ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة الأخيرة من اللقاء لم يحتسبها الحكم محدم القرني.

المسؤولان عن ملف التحكيم في الدوري السعودي أقرا بعدم تنبيه حكم تقنية الفيديو "خالد الطريس" للقرني بوجود ركلة جزاء للعمار عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بسبب إهمال لاعب القادسية في التدخل مع العمار.

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وصادقت اللجنة حسبما أوضحت الرياضية على قرارات بقية حكام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وقد بلغ عدد القرارات التي صُححت بواسطة حكام الـVAR إلى 10.

يُشار إلى أن تعادل الشباب قلص الفارق بينه وبين مطارده في الصدارة "الهلال" إلى 3 نقاط فقط.

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