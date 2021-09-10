خاص | جيليرمي: سننافس الشباب على لقب الدوري وتأثرنا برحيل شاموسكا

جناح الفيصلي يتحدث عن إنجازه وأصعب ما مر به بالدوري السعودي وطموحات دوري الأبطال..

تعاقد معه الفيصلي في شتاء 2020، استغرق وقتًا للتأقلم، لكن عندما تكيف على الأوضاع في المملكة السعودية، بدأ يجني ثمار ذلك رفقة زملائه بنادي الفيصلي، إنه البرازيلي جيليرمي أوجوستو؛ جناح أيسر العنابي..

عام ونصف كانت كفيلة له لحصد أول بطولة في تاريخ العنابي "كأس خادم الحرمين الشريفين"، بعدما أقصى من طريقه النصر من دور قبل النهائي، ثم تغلب في النهائي على التعاون بنتيجة 3-2.

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لم تكن الفرحة فقط قاصرة على حصد اللقب الغالي، إنما أيضًا للصعود للساحة القارية، فقد تأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ النادي.

حول اللقب الغالي ورحيل المدير الفني شاموسكا والاستعداد لدوري الأبطال، تواصلت النسخة العربية من "جول" مع جيليرمي، ودار الحوار التالي..

في موسمك الأول بالسعودية سجلت 5 أهداف في 17 مباراة بالدوري، وفي الموسم الثاني، ساهمت في 12 هدفًا بتسجيل 8 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة .. هل تعتقد أنك تأقلمت مع أجواء الدوري السعودي؟

اليوم أرى نفسي متأقلمًا للغاية بالتأكيد، لقد حظيت بسنة أولى جيدة وسنة ثانية عادية، لكنني الآن أريد أن أفعل المزيد وأن أسجل المزيد من الأهداف، وأن أقدم المزيد من التمريرات، وأن أساعد الفيصلي أكثر.

في وقت سابق تحدثت بعض التقارير عن إمكانية انضمامك للدوري الإماراتي، فما الذي أعاق الصفقة؟

عادةً ما يظل تركيزي في اللعب فقط، وأترك ​​هذه الأشياء خارج الملعب للمسؤولين، مثل المفاوضات مع الفرق الأخرى، لذلك لم أشارك فيها كثيرًا، أعتقد أن السبب هو أن الفيصلي طالب بقيمة ما ولم يتم تلبية رغباته، فانتهى الأمر بالبقاء مع النادي.

منذ انضمامك إلى الفيصلي، كان شاموسكا مدربًا لك، لكنه رحل، برأيك هل رحيل شاموسكا سيؤثر على الفريق؟

كل تغيير في القيادة يؤثر على الفريق، إنه أمر طبيعي، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الاستمرار في تقديم مستوى جيد أو حتى التحسن، نحن نعمل بالفعل كثيرًا مع الجهاز الفني الجديد ونحن على يقين من أنه يمكننا أن نحظى بموسم رائع آخر.

برأيك، ما الذي يميز شاموسكا؟ وماذا تفتقد بعد مغادرته؟

شاموسكا مدرب رائع، ولديه قدرات فنية كبيرة، وكل من يعمل معه مؤهل للغاية، بالتأكيد سنفتقدهم جميعًا في حياتنا اليومية، لكن هذه هي كرة القدم في تغيير وتطور مستمر.

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هل تتوقع نجاح شاموسكا مع الشباب الموسم الحالي؟

أعتقد أنه يستطيع القيام بعمل رائع والقتال من أجل الألقاب، سنعمل هنا أيضًا وسنقاتل دائمًا على ذلك، وربما نقاتل من أجل اللقب ضد الشباب والفرق الكبرى الأخرى في المملكة.

ما هي تطلعاتكم كفريق مع المدرب الجديد باولو تراميزاني؟

عمل جديد، أفكار جديدة، لكن هذا بالتأكيد سيساعدنا كثيرًا، ويجلب أشياء مختلفة عما اعتدنا القيام به، ما زلنا نتعرف على الأفكار ونتكيف لنقدم عامًا رائعًا، كما قلت.

بعد الفوز بكأس الملك، يتطلع الفيصلي للعب في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه .. حدثنا عن ذلك.

نحن متحمسون للغاية، إنها المنافسة الأكبر في آسيا، الجميع يريد أن يشارك فيها، إنه لشرف لنا بالتأكيد المشاركة في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ الفيصلي.

ما هي تطلعات الفريق وطموحاته للموسم المقبل من دوري أبطال آسيا؟

لدينا الكثير من الطموحات، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقها، أولاً، لعب مباريات جيدة في الدوري، وتقديم موسم أفضل مما قدمنا في العام الماضي، وأن نقاتل من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من دوري الأبطال، ثم أخذ كل مباراة على حدة، بحثًا عن تقديم أفضل ما لدينا.

حدثنا عن وجود الهولندي هشام فايق ودوره في الفريق.

هشام لاعب لديه إمكانيات فنية للغاية وقد ساعدنا كثيرًا في الموسم الماضي، وأحيانًا يمكنه تقديم الدعم في الهجوم والتسجيل أيضًا، أنا متأكد من أنه سيواصل مساعدتنا في الموسم الحالي.

لنرجع للوراء قليلًا، حدثنا عن تتويجك مع الفيصلي بكأس الملك وهو اللقب الأول في تاريخ النادي.

هذا يعني الكثير، كنا سعداء جدًا لتمكننا من منح هذا اللقب للفيصلي، لكتابة التاريخ للنادي، لقد كان شيئًا أردناه حقًا، جعلناه هدفنا الرئيس الموسم الماضي وتمكننا من جلب هذه السعادة للنادي والجماهير.

كيف كان شعورك بعد تأكد عدم مشاركتك في النهائي أمام التعاون؟ كيف رأيت المباراة؟

يا إلهي، كان الأمر معقدًا للغاية، لا يوجد لاعب يريد أن يُترك في الخارج في مباراة بهذا الحجم، وهي مباراة عملنا بجد للوصول إليها، لكنني كنت على يقين من أن المجموعة كانت جاهزة لهذا الإنجاز، لكن البقاء خارج الملعب أمر صعب حقًا.

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هل كنت واثقًا من الفوز باللقب؟

كنت واثقًا جدًا، لأنني كنت أعلم أن المجموعة بأكملها مستعدة تمامًا لهذا الإنجاز. عندما تمكنا من تجاوز النصر في نصف النهائي، كنا واثقين جدًا من تحقيق هذا اللقب.

ما هي طموحاتك الشخصية للفترة القادمة؟

كما قلت، تسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفيصلي أكثر، سنقاتل من أجل الألقاب وتحسين أدائنا في الدوري، ومن أجل خوض مشوار رائع في آسيا.

أخيرًا قضيت فترة جيدة في السعودية، ما هو انطباعك العام عن البلاد وشعبها؟

إنها دولة جميلة للغاية، وشعبها مهذب للغاية وكانوا دائمًا يستقبلوننا جيدًا هنا، أحب حقًا العيش في المملكة العربية السعودية، لقد تكيفت بسرعة كبيرة مع البلد، أنا سعيد جدًا هنا.

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